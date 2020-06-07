Son dakika haberleri... 1700 rakımlı yaylada kano keyfi

Bir son dakika haberine göre Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleri, Korgan Yaylası'ndaki gölde kano etkinliği gerçekleştirdi.

07.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:56
Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleri, Korgan Yaylası'ndaki gölde kano etkinliği gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir spor yapamayan dernek üyeleri, Korgan Belediyesi işbirliğiyle etkinlik düzenledi.
Sporcular, 1700 rakımlı Korgan Yaylası'ndaki gölde, yayla çiçeklerinin kokusu eşliğinde kano kullanarak doyasıya eğlendi.
Etkinlikte, daha önce kano kullanmamış kişilere de eğitim verildi. Bu arada kano kullanırken dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, yüzerek kıyıya çıktı.
Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşların yaylalara akın ettiğini söyledi.
Yaylada temiz hava ve yeşillikler arasında vatandaşların piknik yaptığını belirten Kiraz, kano sporunu da ilçede yaygınlaştırmak için ilk kez program düzenlediklerini aktardı.
Kiraz, ilerleyen günlerde kanoyla alakalı daha kapsamlı etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.
Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ise kano sporunu Ordu'da yaygınlaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.
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Son dakika haberleri... 1700 rakımlı yaylada kano keyfi

Kaynak: AA

Etiketler: Korgan, Ordu, Güncel, Haber

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