Son dakika haberleri: 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde organlarıyla 3 hastaya umut olan Utku Boz, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Boz'un hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Altınova Mahallesi'nde SSK Sitesi önünde kurulan pazarın girişinde, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde, otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, önce Ayvalık, ardından da Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Hastanedeki ölüm kalım mücadelesini kaybeden Boz'un organları, ailesinin aldığı kararla bağışlanmıştı. Boz'un Bursa'ya nakledilen organları 3 hastaya umut oldu.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Boz'un motosikletiyle ilerlerken gece pazarının içinden ana yola aniden çıkan bir otomobile çarptığı görülüyor. Utku Boz'un askerde yaklaşık 3 ay önce geldiği ve askerden önce Altınovaspor'da defans oyuncusu olarak futbol oynadığı öğrenildi.

Utku Boz'un cenazesi bugün öğle namazını müteakip Selimiye Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınova Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR