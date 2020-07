Son dakika haberleri! 35 yıl bel fıtığı ağrısı çekti, ameliyatla sağlığına kavuştu

Kaynak: DHA

35 yıl bel fıtığı ağrısı çekti, ameliyatla sağlığına kavuştuEDİRNE'nin Keşan ilçesinde 35 yıldır bel fıtığı hastası olan Mehmet Evren (55), son 2,5 yıldır ağrılarının artması ve yürümekte güçlük çekmesi nedeniyle iş bulamadı. Evren, Keşan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.Keşan'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası işçi Mehmet Evren'in, 35 yıl önce belinde fıtık olduğu belirlendi. Son 2,5 yıldır ağrıları artan ve yürümekte güçlük çektiği için iş bulamayan Evren, başvurduğu Keşan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Keşan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Hüseyin Kutluay, hastanın kendilerine başvurduğunda sağ ayağında ciddi bir güç kaybı olduğunu belirterek, "Hasta kısmi felçti, ayağının üzerine basamıyordu. Hastanemize başvurdu, çekilen MR'da büyük bir fıtığı vardı. Omurilikte kanal daralması mevcuttu. Hastanemizin imkanlarıyla ameliyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 2,5 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu an ağrısı yok, ayağını hareket ettiriyor. 1-2 güne kadar da taburcu edeceğiz. Zor bir ameliyatı devlet hastanemizin imkanları ile gerçekleştirdik" dedi.'ÇOK ZOR BİR AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİ'Mehmet Evren'in eşi Nursel Evren de (50), eşinin ilerleyen rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve maddi sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Eşim 35 yıldır bel fıtığından rahatsızdı. Son 2,5 yıldır çok ağrıları oldu. Daha önce de kısmi bir felç geçirmişti. Bu yine tekrarladı. Devletimize, doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir ameliyatı gerçekleştirdi" diye konuştu.'ŞU AN ÇOK İYİYİM'Mehmet Evren ise, "Yaklaşık 15 yıl önce Edirne 'de doktora gittiğimde ameliyatı çok riskli gördüler. Bu nedenle de iğneyle tedavi gördük. Ama belim hep ağrıyordu. 2,5 yıl önce daha da üsteledi. Ayağım düştü. Ben yürüyememeye, acı içinde kıvranmaya başladı. Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdum ve ameliyatımı oldum. Şu an çok iyiyim. Devletimize, doktorumuza teşekkür ediyorum. İyileşme sürecinde bir süre daha çalışamayacağım. Bu nedenle de hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.