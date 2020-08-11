Son dakika haberleri... Acı haberi Vali açıkladı, Çorum'daki yangında ölü sayısı 5'e yükseldi

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi. Yangında hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu öğrenilirken, acı haberi Vali Mustafa Çiftçi açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, Bayat ilçesinde Yatukcu mahallesinde Ömer Çetin'e ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye haber vermiş ihbar üzerine olay yerine Bayat'ın yanı sıra İskilip'ten itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İçeride olan ve dumandan etkilenen Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin evden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Bayat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yangın esnasında evde oldukları düşünülen Ela Çetin ve Elif İçuz'u arama çalışması başlatılmıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonunda iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz

Öte yandan yangında hayatını kaybedenlerden Elif Naz Çetin ve ela Çetin'in Ömer Çetin torunları olduğu, yangında hayatını kaybeden Elif ve Yusuf İçuz'un komşularının çocuğu olduğu, talihsiz çocukların yangın sırasında Çetin'e ait evde bulundukları öğrenildi.

Vali Mustafa Çiftçi ilçeye gitti

Olayın duyulmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi de ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Yangında 3'evin yandığını dile getirirken Vali Mustafa Çiftçi, "Yangında bir yetişkin ve 4 yavrumuz hayatını kaybetti. Yangın önce kümeste başlamış. Sonrasında odunluğa en son 3 evin yanmasına neden oldu. Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen güçlükle söndürelebilmiş. Büyük bir facia ortaya çıkmış. Yakında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle facialar yaşatmasın. Kısa süre içerisinde hemen enkazı kaldırma çalışmaları başlayacak" dedi. - ÇORUM