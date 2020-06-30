Son dakika haberleri: Adana'da "çay bayat" kavgası: 1 yaralı

Son dakika güncel haberine göre Adana'da bir kafede çayın bayat olduğu gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

30.06.2020 06:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 06:14
Adana'da bir kafede çayın bayat olduğu gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Menderes Adası piknik alanı içerisindeki bir kafeye, müşteri olarak gelen kişilerle iş yeri sahibinin kardeşi Şakir Y. (33) arasında çayın bayat olduğu gerekçesiyle tartışma başladı.
Tartışma sırasında bir şüpheli tabancayla kendilerine servis yapan Şakir Y'ye 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Şakir Y, yakınları tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kentteki bir okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenilen ve ağabeyine yardım etmek amacıyla kafede bulunduğu belirtilen Şakir Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin eşkal bilgilerini tespit etti.
Zanlılardan biri otomobilin altına gizlenirken yakalandı
Çalışmalar kapsamında şüphelilerin olayda kullandığı hafif ticari aracın plakasını ve modelini belirleyen ekipler, ara arterlerde ve ara sokaklarda devriye görevi başlattı.
Ekiplerin görevi sırasında şüphelilerin aracını olay yerine yakın yerde gören ekipler, "dur" ihtarında bulundu.
Şüphelileri Turgut Özal Bulvarı'ndan ve Şehitler Bulvarı istikametine kaçtığının belirtilmesi üzerine ekipler, bu bölgede önlemleri yoğunlaştırdı.
Toros Mahallesi ara sokaklarında araştırmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin kullandığı 33 CTM 69 plakalı hafif ticari aracı terk edilmiş halde buldu.
Çevrede araştırmalarını sürdüren ekipler, olayda silahı kullandığı belirlenen Ö.Ş'yi bir apartmanın otoparkındaki aracın altında gizlenmiş halde görünce havaya ateş açtı. Polisten kaçamayan şüpheli Ö.Y, gözaltına alındı.
Öte yandan ekipler, bir şüpheliyide aynı mahalledeki bir parkta oturduğu sırada gözaltına aldı. Son dakika haberleri: Adana’da ’çay bayat’ kavgası: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Çukurova, Adana, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri: Adana'da 'çay bayat' kavgası: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:44: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı - Haber 05:15: Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü - Haber 04:59: TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de - Haber 04:53: Son dakika haberi | BM Mali'deki barış misyonunun görev süresini uzattı - Haber 04:37: İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı - Haber 23:25: Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı - Haber 22:22: İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar - Haber 15:59: Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi - Ekonomi 12:23: Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla - Haber 11:20: Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı - Spor