Sahte kasaplar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, kurban bayramında sahte kasaplara yönelik yapılan denetimlerin artacağını belirterek, "Evde etini doğrayan vatandaşlar hariç kolunu, bacağını, ayağını kesip hastaneye giden sahte kasaplar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, sahte kasap ve kıyma çeken kişilere yönelik denetimlerin başladığını söyleyen Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, kurban kesiminde vatandaşları uyardı. Kesim yapacak kasaplara kimlik kartı verileceğini söyleyen Yağmur, "Bu yıl denetime çıkan ekip sayımızı artırdık. Kimlik kartı olmayan hiçbir kasap kesim yapamayacak. Vatandaşlarımız da kesim yapacak kişilere kimliklerini mutlaka sorsunlar. Sürekli denetim halindeyiz. Hijyen kurallarına uygun olarak kesim yapılacak" dedi.

'HASTANEDE TESPİT EDECEĞİZ'

Ayrıca, kıyma makinesiyle et çekimi yapan esnafı da uyaran Yağmur, "Cep telefonu satıcısı, oto tamircisi, kaportacı, eline bıçak ve masat alarak kurban kesiyor. Aynı şekilde bu kişiler iş yerlerine kıyma makinesi koyup et çekimi yapıyor. Geçen yıllarda da örneği var, cep telefonu satıcısı '3G hızında et çekimi' diye yazı asıp kıyma çekiyor. Kimsenin kasap esnafının rızkında gözü olmasın. Kurban Bayramı öncesi kıyma makinelerini toplayıp, bayramdan 1 hafta sonra tekrar kıyma makinesini teslim edeceğiz. Sahte kasaplar kesim yaparken kendilerini de riske atıyor. Bu işin ehli olmadan kesim yapıp kendini yaralayanlar hastanelere gidecek. Hastanelerde personelimiz var, evde etini parçalarken yaralanan vatandaşlar hariç elini kesen, kolunu, ayağını kesen kişilerin T.C. kimlik numaralarını alıp, 'Gıda Sektörüne Aykırı Davranma' suçundan savcılığa giderek bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

KASAPLAR DA UYARDI

Kentte uzun yıllardır kasaplık yapan İzzet Ökmen, Kurban Bayramı'nda vatandaşların etlerini uzman kişilere teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, "İşi bilmeyen kişiler ete zarar verir. Etin sinirlerini ve kemiklerini iyice ayırmadan kıyma yaparlarsa insan sağlığını doğrudan etkilerler. Vatandaşlara uyarımız, kurbanlık etlerini mesleğinde uzman kişilere teslim etsinler. Böylelikle daha hijyenik ve sağlıklı et tüketirler. Bilmeden bu işi yapanlar kendilerini de yaralıyor" dedi.