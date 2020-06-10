Son dakika haberleri: ADANA Simay ile Aras, kazada ölen anne ve babalarını gözyaşlarıyla uğurladı

Son dakika güncel haberi... Simay ile Aras, kazada ölen anne ve babalarını gözyaşlarıyla uğurladıADANA'nın Ceyhan ilçesinde, otomobillerini aldıkları gün, trafik kazasında hayatlarını kaybeden Çağrı Cesur (32) ve Gizem Cesur (29) çifti, gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.

10.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:52
Simay ile Aras, kazada ölen anne ve babalarını gözyaşlarıyla uğurladı
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, otomobillerini aldıkları gün, trafik kazasında hayatlarını kaybeden Çağrı Cesur (32) ve Gizem Cesur (29) çifti, gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi. Çiftin son yolculuklarında, 3 yaşındaki oğulları Aras ile 7 yaşındaki kızları Simay'ın gözyaşı dökmesi herkesi ağlattı.
Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. Yumurtalık ilçesinden Ceyhan yönüne giden Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K. yönetimindeki 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
TIR şoförü Rauf K. ise gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Rauf K., tutuklandı. Simay (6) ve Aras (3) adında iki çocukları olan çiftin, kaza yaptıkları otomobili, aynı günün sabahında, ileride ev sahibi omak için yatırım amaçlı satın aldıkları ortaya çıktı.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Çağrı-Gizem Cesur'un cenazeleri bugün helallik alınmak üzere Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Çift, Yeni Asri Mezarlığı'nda, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Cenazede, çiftin 7 yaşındaki kızı Simay ve 3 yaşındaki oğlu Aras'ın gözyaşı dökmesi herkesi ağlattı. Son dakika haberleri: ADANA Simay ile Aras, kazada ölen anne ve babalarını gözyaşlarıyla uğurladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ceyhan, Adana, Anne, Güncel, Haber

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