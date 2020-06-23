Son dakika haberleri | Adıyaman'da, 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Adıyaman'da, 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandıADIYAMAN'da, farklı adreslerden 3 motosiklet çalan O.Y. ve D.E.E., polis operasyonuyla yakalandı.

23.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:04
Adıyaman'da, 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
ADIYAMAN'da, farklı adreslerden 3 motosiklet çalan O.Y. ve D.E.E., polis operasyonuyla yakalandı. Kent merkezindeki 3 farklı adreste motosiklet çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırmada, motosikletleri çalanların, O.Y. ile D.E.E. olduğu ve Kahta'da yaşadıkları belirlendi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.Y. ve D.E.E., adliyeye sevk edildi. Son dakika haberleri | Adıyaman’da, 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber

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