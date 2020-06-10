Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı

Bir son dakika haberine göre Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktıAfyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar köyünde gül hasadı başladı.

10.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:32
Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar köyünde gül hasadı başladı. 1983 yılında 2 dönümlük arazide gül fidanı diken Düzen ailesinin gül yetiştiriciliğine öncülük yaptığı köyde şimdi 1000 hektarlık alanda gül yetiştiriliyor. Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar köyünde gül hasadı başladı. Gül üretimiyle ünlü 300 nüfuslu köyde gül tarlalarına giden vatandaşlar, gül çiçeklerini toplamaya başladı. Yaklaşık 50 gün boyunca devam edecek gül hasadında vatandaşlar saat 05.00'te gül hasadına başlıyor ve çalışmalar öğle saatlerine kadar devam ediyor. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, ildeki alternatif turizmin gelişmesine yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında gül hasadının devam ettiği tarlaları görüntüleyerek, bölgenin fotoğraf arşivini oluşturdu. Çekilen fotoğraflar Tanıtım Bürosu tarafından oluşturulan 'Visit Afyon' adlı sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Bu şekilde Afyonkarahisar'ın ve ilçelerinin, sahip olduğu değerleriyle tanıtılması hedefleniyor. 1983 YILINDA İLK GÜLÜ DÜZEN AİLESİ DİKTİ
Köydeki ilk gül fidanını emekli öğretmen Hüsem Düzen ve eşi Ayşe Düzen, 1983 yılında dikti. O günlerde 2 dönüm alanda dikilen gül fidanları şimdilerde 1000 hektarlık alanı kapladı. O günleri anlatan Hüsem Düzen, "Köyümüz orman köyüdür. Eskiden hayvancılık vardı. Şimdi güle başladık. Biz burada 15 dönüm arazide gül üretiyoruz. Bu arazide 6 ton gül üretebiliyoruz. Tabii hava şartları elverişli olursa herhangi bir don vurmazsa 10 tona yakın üretim olabilir" dedi.
GÜLÜN KOKUSUNA KUŞ CIVILTILARI EŞLİK EDİYOR
Ayşe Düzen, gül bahçesinde kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek, "Biz 37 yıldır bununla uğraşıyoruz. O gün herkesin merkebi yani eşeği vardı. Fakat bu gül üretimiyle birlikte bugün herkesin arabası, traktörü, her türlü tarım makinesine sahip oldular. Buraya geldiğimizde kendimizi çok iyi hissediyoruz. Severek yapıyoruz. Bu gülün kokusu ve etraftaki kuş cıvıltıları bize çok iyi geliyor" diye konuştu.
GÜL YAĞININ LİTRESİ 10 BİN EURO
Köy Muhtarı Mevlüt Kan, köyde herkesin gül ürettiğini ve 300 nüfusun tamamının hasat döneminde çalıştığını anlattı. Muhtar Kan, gülün ihraç edilen bir ürün olduğunu ifade ederek, Avrupa'da gül yağının litresinin 10 bin Euro olduğunu kaydetti. Kan, şöyle konuştu:
"Bizim köyümüzün geçim kaynağı gül ve lavanta ağırlıklı. 1000 dekar alanda gül üretiyoruz. Mayıs ayının 5'inde hasadımız başlıyor. 50 gün civarında hasat sürüyor. Köyümüz 50 hane. 300 nüfusumuz var. Tamamımız hasat döneminde çalışıyoruz. Hatta köy dışında işçiler geliyor. Gül toplandıktan sonra Isparta'ya sevkini yapıyoruz. Orada suyu, yağı çıkarılıyor, reçelleri yapılıyor. Kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Bu yüzden doğrudan ihraç edilen bir ürün. Bize söylendiği kadarıyla Avrupa'da 1 litre gül yağının 10 bin Euro olduğu biliniyor."
ALTERNATİF TURİZM GELİŞİYOR
Muhtar Kan, gül bahçeleri sayesinde köyde gül turizminin günden güne geliştiğini söyleyerek, "Turizm noktasında atağa kalktık. Köyümüzü güllerle tanıtıyoruz. Bu görünen kısım. Daha görünmeyen çok bölgemiz var. Şu anda çok olumlu netice alıyoruz. Vatandaşlar buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Gelenleri biz de ağırlamaya çalışıyoruz" dedi.
EMEKLİ OLDU, GÜL YETİŞTİRMEK İÇİN KÖYÜNE DÖNDÜ
Uzun yıllar Denizli'de çalışan İbrahim Doğan, emekli olduktan sonra gül yetiştirmek için köye döndüğünü ifade ederek, ailecek tarlalarda gül yetiştirdiklerini anlattı. Doğan, "Denizli'de emekli oldum. Köyüme geri döndüm. 10 dönüm arazi alıp gül diktim. Burada gül yetiştiriciliği yapıyoruz. Şu anda çalışmalarımız güzel gidiyor. Şehir hayatı bıkkınlık verdi. Ben gül için döndüm. Tarımla uğraşmak daha zevkli. Burada doğa, temiz hava her şey mükemmel. 3 yıl oldu geri döneli. Bu sene hasat verimi çok güzel. Tarlalar mükemmel" diye konuştu.
FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
Fotoğraf tutkunları da gül bahçelerine yoğun ilgi gösteriyor. Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, bahçelere giderek, gül bahçelerini görüntüledi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dazkırı, Afyon, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, ’Evleniriz ama bana el süremezsin’ dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu Haber
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu Haber
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Yassıada yargılamalarının geçersiz sayılmasına ilişkin teklif TBMM'de - Haber 13:47: Memur-Sen 25. yaşında - Haber 13:47: Beyşehir'de silah üreticilerine jandarma silah bilgi sistemi eğitimi verildi - Haber 13:47: Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor - Haber 13:47: Sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti - Haber 12:08: Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim - Haberler 12:07: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi - Haber 11:57: 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber 09:50: CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti - Haberler