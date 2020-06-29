Son dakika haberleri | Aksaray Kazada yaralanan anne: 'Çocuklarıma ne oldu?' diyerek ağladı

Son dakika haberi: Kazada yaralanan anne: 'Çocuklarıma ne oldu?

29.06.2020 01:04 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:43
Kazada yaralanan anne: 'Çocuklarıma ne oldu?' diyerek ağladı
AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken yaralı çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarıyla ilgili görevlilere, "Çocuklarıma ne oldu?" diyerek ağladı. Kaza, saat 22.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu Çiftevi köyü kavşağında Meydana geldi. Ali Ekici (32) yönetimindeki 68 DY 088 plakalı otomobil, Hacı Mustafa Karaca (53) yönetimindeki 06 GKH 18 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekici, eşi Gülizar Ekici, çocukları Şevval Ekici (7) ve Mevlüt Ekici (4) ile hafif ticari araç sürücüsü Hacı Mustafa Karaca, Arife Karaca (50) ve Kadirhan Karaca (18) yaralandı. 7 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servis önünde ambulanstan inen anne Gülizar Ekici, yaralı çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarıyla ilgili "Çocuklarıma ne oldu?" diyerek ağladı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Son dakika haberleri | Aksaray Kazada yaralanan anne: ’Çocuklarıma ne oldu?’ diyerek ağladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Anne, Güncel, Haber

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