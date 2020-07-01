Son dakika haberleri | Altıeylül kırsalda yol çalışmalarına devam ediyor

Son dakika güncel haberi... Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri yılın ilk yarısında kırsal mahalle içleri ve arazi yollarında iyileştirme çalışmalarını sürdürdü.

Son dakika haberleri | Altıeylül kırsalda yol çalışmalarına devam ediyor
01.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:51
Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri yılın ilk yarısında kırsal mahalle içleri ve arazi yollarında iyileştirme çalışmalarını sürdürdü. 39 bin 200 m kırsal mahalle içi yolu, yol üst yapı çalışması yapılabilmesi için hazırlandı.

Altıeylül'de hava şartları nedeniyle bozulan mahalle içi yollarda düzenleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kış aylarında yağıştan dolayı bozulan yollar onarılırken, mahallelerden araziye çıkışların rahatlaması amacıyla yeni yollar da açılıyor. 1 Ocak 2020 itibariyle acil durumlar göz önünde bulundurularak yapılan planlamaya göre; Birçok kırsal mahallede yol çalışmaları yapan ekipler 13 bin 717 m dağ malzemesi kullanarak toplamda 39 bin 200 m yol düzenleme çalışması gerçekleştirerek yol üst yapı çalışması yapılabilmesi için hazır hale getirdi. Ayrıca birçok mahallede yeni araziye çıkış yolu, ekskavatör marifetiyle düzenledikten sonra dolgusu tesviyesi ve sıkıştırılması yapılarak vatandaşın kullanımına sunuldu. Altıeylül Fen İşleri ekipleri ihtiyaç duyulan mahalle yollarında, yol düzenleme ve yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Altıeylül, Güncel, Haber
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