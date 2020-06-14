Son dakika haberleri! Altınordu ilçesinde çöken otel inşaatından bir işçinin cesedi çıkarıldı

Son dakika haberi: Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede bir işçi hayatını kaybetti, bazı işçiler yaralandı.

14.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:22
Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede bir işçi hayatını kaybetti, bazı işçiler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çökme sırasında inşaatta bulunan işçilerin bir kısmı kendi imkanları, bir kısmı da çevredekilerin yardımıyla göçük altından çıkarıldı.
Yaralı işçiler, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan Vali Seddar Yavuz, olay yerine gelip çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.
Göçük altında başka işçi olup olmadığının tespiti amacıyla arama kurtarma ekipleri alanda son kontrollerini yapıyor. Son dakika haberleri! Altınordu ilçesinde çöken otel inşaatından bir işçinin cesedi çıkarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Altınordu, Ordu, İşçi, Güncel, Haber

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