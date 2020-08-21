Son dakika haberleri: Ankara'da nefes kesen kovalamaca 5 gözaltı

Ankara'da nefes kesen kovalamaca 5 gözaltı

ANKARA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 5 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 51 AAP 553 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, ihtara uymayan sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından otomobil, Yenimahalle ilçesinde havaya ateş açılarak durduruldu. Otomobil sürücüsü Ömer B. ile yanındaki Merve K., Ömer Y., Yusuf D. ve Yusuf G. kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan incelemede, otomobilin Yusuf G.'nin ablasına ait olduğu tespit edildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.