Son dakika haberleri! ANTALYA Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu

Son dakika güncel haberine göre Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurduAntalya Serik Hali'nde biranda ortaya çıkan hortum, dev şemsiyeleri uçurdu.

04.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:26
Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu
Antalya Serik Hali'nde biranda ortaya çıkan hortum, dev şemsiyeleri uçurdu. Otomobilin üzerine devrilen şemsiyeyi 30'a yakın esnaf güçlükle tutup kaldırdı. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Serik ilçeninin yaş sebze ve meyve halinde ortalığı savaş alanına çeviren hortum, geçen perşembe öğle saatlerinde yaşandı. Hal esnafının öğle arası dinlendiği saatte önce rüzgar ardından hortum çıktı. Haldeki 15 dev şemsiye hortumun etkisiyle savrulmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı doğa olayında, 30'a yakın esnaf otomobil üzerine devrilen şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Devrilen şemsiyeler 10'a yakın araca hasar verdi. Bir otomobilin üzerine devrilen dev şemsiyeyi tutmaya çalışan esnaflar, hem zor anlar yaşadı hem de hayati tehlike yaşadı.
Serikli komisyoncu Hasan Ali Topçu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Topçu, "Biz içerde oturuyorduk önce fırtına, esinti çıktı. Dışarı çıktık çadırlar havada uçuyor. 10 dakika içinde 15 şemsiye uçtu 10 araç da ufak tefek hasar gördü. İlk defa Serik Hali'nde böyle birşey ile karşılaştık, Allah bir daha kaza bela göstermesin" dedi. Halde nakliyeci olan İbrahim Güç ise, "Biran da rüzgar geldi ortalık karıştı, şemsiyenin bir tanesi binanın üzerine kadar uçtu. Şemsiye araçların üzerine düştü ilk defa böyle birşey yaşadım" diye konuştu. Son dakika haberleri! ANTALYA Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri! ANTALYA Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:40: Montessori Çocuk Akademisi'nde tatil başlıyor - Haber 13:40: Çin'de hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğum yaptı - Haber 13:40: Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Haber 13:39: Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ- 10 - Haber 13:37: Son dakika haber! Aydın'da maden ocağındaki iş makinesi devrildi: 1 ölü - Haber 12:21: Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı - Haber 12:19: Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek - Magazin 10:52: Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler - Haber 10:45: Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir - Ekonomi