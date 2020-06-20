Son dakika haberleri! ANTALYA İşitme engelli babanın engelli çocukları için fedekarlığı

Gelen son dakika haberine göre İşitme engelli babanın engelli çocukları için fedekarlığıAntalya'da engelli olarak dünyaya gelen ve hastalıklarının teşhisi yıllardır konulamayan Baran (14) ve Deniz Karayel (5) kardeşler yatağa mahkum yaşıyor.

20.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:46
İşitme engelli babanın engelli çocukları için fedekarlığı
Antalya'da engelli olarak dünyaya gelen ve hastalıklarının teşhisi yıllardır konulamayan Baran (14) ve Deniz Karayel (5) kardeşler yatağa mahkum yaşıyor. Çocuklarının her ihtiyacını karşılayan işitme engelli baba Bülent Karayel, "Onlarla ilgilenirken bir an olsun of bile demiyorum" dedi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan işitme engelli Bülent ve Gülseren Karayel çiftinin, 14 yıl önce ilk çocukları Baran dünyaya geldi. 5 aylık olan Baran'ın boyun bölgesini kontrol edemediğini fark eden aile çocuklarını doktora götürdü. Muayene sonucunda Baran'ın doğum sırasında zorlanmaya bağlı olarak zarar görmesi nedeniyle beyinciğinin zarar görmüş olabileceğini ve bu nedenle normalden daha küçük olduğunu söyledi. 2 yıl sonra ise Baran tamamen yatağa bağlı yaşamaya başladı. İkinci çocuklarına hamile kalan anne Karayel, doktorların Baran'ın hastalığının doğumda olmuş olabileceğini söylemesi üzerine 9 ay boyunca tüm kontrollerini yaptırdı. Doktorların tavsiyesi üzerine sezaryenle doğum yapan anne Karayel, ikinci çocukları Deniz'i kucağına aldı. Bir süre sonra Deniz'in de nöbet geçirmesi üzerine doktorların yaptığı kontrolde ağabeyi gibi beyinciğinin küçük olduğu ortaya çıktı. Ağabeyi ile aynı durumdaki Deniz'in gözleri de görmüyor.
İşitme engelli olan baba Bülent Karayel ise engeli nedeniyle malulen emekli oldu. Baba Karayel, yapılan yüzlerce test ve kontrole rağmen hastalıklarının teşhisi konulamayan çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan baba, onlarla oyun oynuyor, konuşuyor, yemeklerini yediriyor. Hafta iki kez çocuklarına banyo yaptıran baba Karayel, anne Gülseren Karayel'in evde olmadığı zamanlarda ise iki çocuğuna birden yetişiyor.
İki oğluna da severek baktığını ve bu durumdan mutlu olduğunu söyleyen Bülent Karayel, "Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Sabahları kalktığımız zaman önce onlara yemek veriyorum. Altlarını değiştiriyorum, haftada iki kere banyo yaptırıyorum. Tüm bunları severek yapıyorum. Hiçbir zaman of bile demedim. Onlara baktığım için çok mutluyum. Hayat bir şekilde devam ediyor" dedi.
Çocukları için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Gülseren Karayel ise "İki ağır engelli çocuk annesiyim. Baran'ın hastalığını doğumundan 5 ay sonra öğrendik. 4 ameliyat oldu bugüne kadar. Bir ameliyat daha olması lazım ancak pandemi nedeniyle ertelendi. İki çocuğumda mideden besleniyor. Çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Baran'ın hastalığına bir tanı konulamadı. Bunun üzerine doktora ikinci çocuğu yapmayı düşündüğümü söyleyince çok fazla test yaptı. Doğumdan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince Deniz'i sezaryen ile doğurdum" diye konuştu.
Pandemi sürecinde çocukların fizik tedaviye gidemediklerini belirten anne Karayel, şunları söyledi:
"Deniz doğduğunda sağlıklıydı, ancak 3 ay sonucunda Deniz'in de ağabeyi gibi olduğunu anladık. Doğumlarından sonra da birçok test yapıldı ancak hala bir tanı konulamadı. Pandemi döneminde de çocuklarımız sürekli evdeydi, misafir dahi kabul etmiyoruz. Enfeksiyon kapma riskleri çok yüksek. En küçük gripte bile yoğun bakımda yatıyorlar. Bu süreçte fizik tedaviye gidemediğimiz için çocuklarım geriye gitmeye başladı. Bu süreçten sonra evde fizik tedaviye başlamayı düşünüyoruz. Eşim çocuklarıyla sürekli ilgileniyor, onlar için her şeyi yapıyor. O çok iyi bir baba."
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Son dakika haberleri! ANTALYA İşitme engelli babanın engelli çocukları için fedekarlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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