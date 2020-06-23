Son dakika haberleri: ANTALYA KUMLUCA Serasında 15 bin ejder meyvesi üretecek

Gelen son dakika haberine göre Serasında 15 bin ejder meyvesi üretecekAntalya'nın Kumluca ilçesinde üretici Bilal Bayram, serasına diktiği ejder meyvelerini hasat etmeyi bekliyor.

23.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:24
Serasında 15 bin ejder meyvesi üretecek
Antalya'nın Kumluca ilçesinde üretici Bilal Bayram, serasına diktiği ejder meyvelerini hasat etmeyi bekliyor. Temmuz sonunda başlayıp aralık sonunda tamamlanacak hasat döneminde 1,5 dönümlük serasından 15 bin meyve almayı beklediğini söyleyen Bilal Bayram, ürünlerin tanesini de 15 TL'ye satmayı hedeflediğini aktardı.
Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'nın Beykonak Mahallesi'nde üretici Bilal Bayram, 3 yıl önce seralarındaki ürünleri sökerek yerine ejder meyvesi dikti. Yılda 4 ay hasat yapılabilen ejder meyvesi haziran ayı itibariyle çiçek açtı. 20 Temmuz'dan sonra başlayan hasat dönemi aralık ayının sonuna kadar devam ediyor. Gübreleme ve kimyasal mücadelenin yapılmadığı ejder meyvesi dönüm alanı açısından diğer örtü altı ürünlerinden de daha fazla kar sağlıyor.
Bilal Bayram, "Bu sera 3 yıllık bir sera. Bu sene üçüncü meyve yılımızı alacağız. Bir haftadır çiçeklerimiz açıyor. Çok yoğun bir çiçeğimiz var. 15- 20 gün sonra temmuzun ilk günlerinde ilk hasadımızı yapacağız. Çok verimli bir yıl olacak. Meyveyi soran çok. Dönümde ortalama 10 bin meyve alıyoruz. Getirisi yüksek güzel bir kar marjı (payı) var. Masrafları ve işçiliği de çok düşük olduğu için diğer örtü altı sebze türlerine göre getirisi bayağı yüksek. Besleme ve korumada minimum seviyelerdeyiz. Öyle çok aşırı bir zararlısı yok. Onun için ilaçlama ve gübreleme minimum sevilerde olduğu için o maliyetlerimiz de çok düşük. Geçen yıl fiyatlarımız 10 ile 15 TL'ydi. Minik meyveler de 5 TL civarında satıldı. Bu yılki fiyatlar daha oluşmadı. Ama geçen yılki gibi 10 ile 15 TL bandından satılacağını tahmin ediyorum" dedi.
Dönümde 10 bin meyve bekleyen Bilal Bayram, 1,5 dönümlük seradan 15 bin meyve almayı ve tanesini 15 TL'den satmaya hedeflediğini anlattı.
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Son dakika haberleri: ANTALYA KUMLUCA Serasında 15 bin ejder meyvesi üretecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Kumluca, Güncel, Haber

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