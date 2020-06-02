Son dakika haberleri... ANTALYA Leylekli köy

Son dakika gelişmesine göre Leylekli köyANTALYA'nın Aksu ilçesi Karaöz köyü, yılın üç ayı leyleklere ev sahipliği yapıyor.

02.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:22
Leylekli köy
ANTALYA'nın Aksu ilçesi Karaöz köyü, yılın üç ayı leyleklere ev sahipliği yapıyor. Mart ayında köye gelen, haziran ayının ortasında ise başka yerlere göç eden leylekler, bölge sakinleri tarafından titizlikle korunuyor.
Antalya'da, 'Leylek Cenneti' olarak bilinen Aksu ilçesine bağlı Karaöz köyü, bölgenin maskotu olan leylekleri ağırlamaya devam ediyor. 40'ın üzerinde yuvanın bulunduğu köyde 150'nin üzerinde leylek yaşıyor. Mart ayının başlarında bölgeye gelerek burada çiftleşip yavrularını dünyaya getiren leylekler, haziran ayı ortalarına doğru başka bölgelere göç ediyor. Köydeki elektrik direklerinin üstlerine yaptıkları yuvalarda yavrularının başında bekleyen anne leylekleri, çevrelerinde uçan erkek leylek koruyor. Kimi zaman çevredeki tarlaların üzerinde uçarak yavruları için yiyecek arayan leylekler, sık sık yuvaya gelerek buldukları yiyecekleri bırakıyor. Köylüler tarafından benimsenen leylekler, evlerin önünden terlik çalmalarıyla da biliniyor. Çaldıkları terlikleri yuvalarına taşıyan leylekler, bu eşyalarla elektrik direğinin üzerindeki yuvasını sağlamlaştırıyor.
'LEYLEKLERE SAHİP ÇIKIYORUZ'
Leyleklere sahip çıktıklarını belirten Karaöz Muhtarı Ahmet Karakış, "Leylekler köyümüze yılın belirli zamanlarında gelir, üç ay kalır, başka yerlere göçer. Köyümüz, 'leylek cenneti' olarak bilinir. Çünkü burada 40'ın üzerinde yuva 150'nin üzerinde de leylek var. Yavrular dünyaya gelince bu sayı daha da artıyor" dedi.
BOZULAN YUVAYI ONARIYORLAR
Köyün sakinlerinden Mehmet Cihan Urkun da leylekleri sevdiklerini ve onlarla bir arada yaşamayı öğrendiklerini söyledi. Leylekleri ürkütmemek için yuvaların yakınında ses ve gürültü yapmamaya özen gösterdiklerini anlatan Urkun, "Kimi zaman yuvaları yerinden oynayan leyleklere yardım ediyoruz. Köyün gençleri, bozulan yuvayı onararak, yaşam alanlarını güzelleştiriyor" diye konuştu. Son dakika haberleri... ANTALYA Leylekli köy

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Karaöz, Aksu, Güncel, Haber

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