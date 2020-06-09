Son dakika haberleri... ANTALYA Ne fiziki mesafeye ne de maske takma kuralına uyuldu

Son dakika haberleri: Ne fiziki mesafeye ne de maske takma kuralına uyulduAntalya'da koronavirüs sürecinde geçilen yeni normal hayatın ardından caddelerde fiziki mesafe ve maske takma kuralına uyulmadığı görüldü.

09.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:48
Ne fiziki mesafeye ne de maske takma kuralına uyuldu
Antalya'da koronavirüs sürecinde geçilen yeni normal hayatın ardından caddelerde fiziki mesafe ve maske takma kuralına uyulmadığı görüldü. Koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran günü yeni normal hayatın adımları atıldı. Kısıtlamaların azaltılmasıyla vatandaşlar sokaklara akın etmeye başladı. Antalya'nın en işlek caddelerinden Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar, fiziki mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddede yürüyen vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı gözlendi.
Polis ve zabıta ekiplerinin fiziki mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarmasına rağmen vatandaşların pek dikkate almadığı görüldü. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen çocuklarıyla gezmeye çıkması ise dikkati çekti. Son dakika haberleri... ANTALYA Ne fiziki mesafeye ne de maske takma kuralına uyuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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