Son dakika haberleri: ANTALYA Patenli gençler, yokuşu arabaya tutunarak çıktı

Son dakika güncel haberi... Patenli gençler, yokuşu arabaya tutunarak çıktıAntalya'da iki patenli genç, Konyaaltı Plajı'ndan şehre dönerken arnavut taşları ile kaplı varyant yokuşunu bir arabaya tutunarak çıktı.

06.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:55
Patenli gençler, yokuşu arabaya tutunarak çıktı
Antalya'da iki patenli genç, Konyaaltı Plajı'ndan şehre dönerken arnavut taşları ile kaplı varyant yokuşunu bir arabaya tutunarak çıktı. Paten tekerlerinin taş arasına girme ve yaralanma ihtimaline dahi aldırmayan gençlerin bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Patenli gençlerin cadde ve sokaklarda gruplar halinde toplu taşıma aracı veya pikap tarzı araçlara tutunmalarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan iki patenli genç, arnavut taşları ile kaplı varyantı bir araca tutunarak çıktı. Paten tekerlerinin taş aralarına girme ve ayaklarının burkulma tehlikesine rağmen aracı bırakmayan gençler yokuşu araç yardımıyla çıktı. Araç sürücüsünün bunu farketmesine rağmen gençleri uyarmaması ve araca tutunmalarına izin vermesi de dikkatlerden kaçmadı.
İki gencin bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Son dakika haberleri: ANTALYA Patenli gençler, yokuşu arabaya tutunarak çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haber
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