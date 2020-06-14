Son dakika haberleri! ANTALYA Silah kaçakçılığına 7 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Silah kaçakçılığına 7 tutuklamaANTALYA merkezli iki ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

14.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:25
Silah kaçakçılığına 7 tutuklama
ANTALYA merkezli iki ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. 28 tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve silah yapımında kullanılan çeşitli parçalara el konuldu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 4 aylık teknik ve fiziki takip yapan polis, Antalya ve Konya'nın Beyşehir ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Silah imalathanesine çevrildiği belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 28 tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve silah yapımında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4'ü ise serbest bırakıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haberleri! ANTALYA Silah kaçakçılığına 7 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Bakan Koca, vaka sayısının 1000’in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Yargıtay’dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme ’İstismar yok’ dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ’da görüntülendi Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri! ANTALYA Silah kaçakçılığına 7 tutuklama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:50: Son dakika! FATİH'TE KAZAYA KARIŞAN ARAÇ DÜKKANA GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA - Haber 11:49: Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haber 11:49: Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin 1. etabı 30 Haziran'da ihaleye çıkıyor - Haber 11:47: Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek - Haber 11:47: Tokat'ta MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı - Haber 09:20: Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda - Ekonomi 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 08:49: Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler