Son dakika haberleri | Artçı deprem sonrası meydana gelen heyelandan saniyelerle kurtuldular

Son dakika haberlerine göre Artçı deprem sonrası meydana gelen heyelandan saniyelerle kurtuldularBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam etti.

15.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:07
Artçı deprem sonrası meydana gelen heyelandan saniyelerle kurtuldular
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam etti. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, Adaklı ilçesine inceleme yapmaya giderken meydana gelen artçı deprem sonrası oluşan heyelandan saniyelerle kurtuldu. Karşı yönden gelen bir aracın da son anda kaya parçaları altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
Karlıova ilçesinde depremin olduğu bölgede inceleme yapan 5 kişilik AKUT ekibi bölgeye çadır kurup, Adaklı ilçesinde inceleme yapmaya giderken, Kızılçubuk köyü ile Kaynarpınar köyü arasında saat 18.05'te artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından dağdan kopan kaya parçalarını fark eden AKUT ekibi araçlarını durdurdu. Saniyeler sonra dağdan yuvarlanan büyük kaya parçaları karayoluna düşmeye başladı. O anda karşı yönden gelen bir araç da son anda kaya parçaları altında kalmaktan kurtuldu. O anlar AKUT ekibinin kamerasına yansıdı.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince kapanan yol kısa sürede ulaşıma açıldı. Son dakika haberleri | Artçı deprem sonrası meydana gelen heyelandan saniyelerle kurtuldular

Kaynak: DHA

Etiketler: Karlıova, Adaklı, Deprem, Güncel, Haber

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