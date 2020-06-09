Son dakika haberleri | Aşk, virüs tanımadı

Son dakika haberi: Küresel ölçekte salgın bir hastalık haline gelen korona virüs, evlenmek isteyen çiftlere engel olamadı.

Son dakika haberleri | Aşk, virüs tanımadı
09.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:23
Küresel ölçekte salgın bir hastalık haline gelen korona virüs, evlenmek isteyen çiftlere engel olamadı. Aşk virüs tanımadı, pandemi sürecinde Kuşadası Belediyesi tarafından tam 126 nikah kıyıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, insanların günlük hayatını derinden etkiledi. Daha önceden evlilik tarihi alan birçok çift, salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Ancak birbirlerini seven çiftlerin sıcak bir yuva kurma istekleri virüs engeli tanımadı. Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Memurluğu tarafından Mart-Mayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönemde tam 126 çiftin nikahı kıyıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 10 nikah kıyıldı.

Nikahlar sosyal mesafe kuralına uygun kıyıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) tarafından periyodik olarak dezenfekte edilen Belediye Düğün Salonu'nda çiftlerin nikahları kıyılmadan önce çeşitli düzenlemeler yapıldı. Nikahlar; gelin, damat, birinci derece yakınlar ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyıldı. Çiftler, törene maske takarak katıldı. Davetli kabul edilmeyen nikahlarda, hatıra fotoğrafları da maskeli çekildi. Evlilik cüzdanı bile steril hale getirildikten sonra nikah memuru tarafından gelinlere verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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