Son dakika haberleri: Atılay Canel: ’Yarın Süper Lig’de olacağız’ dedik ve dediğimizi yaptık

Atılay Canel: 'Yarın Süper Lig'de olacağız' dedik ve dediğimizi yaptık

Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor'a karşı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 7-6 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Atılay Canel, "Şampiyonluğu Karagümrük halkına, taraftarlarına hediye ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda Süper Lig'de iyi neticeler alırız. Bu şampiyonlukta emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Bu ekibi bir araya getiren Süleyman Hurma'ya teşekkür ediyorum. Bu futbolcuları bulup getiren herkese teşekkür ederim. Futbolcularımız iyi bir şekilde yüreklerini ortaya koyarak 34 hafta boyunca mücadele ettiler. Play-Off'larda da gayet başarılıydık. Hakkımız olanı aldık. Geçen sene de söylediğimiz gibi; 'Dün 2'nci Lig'deydik, bugün 1'inci Lig yarın Süper Lig'de olacağız' dedik ve dediğimizi yaptık. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılı olup Karagümrük takımını Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu. Biz hedeflerimize tek tek ulaştık. Geçen sene aynı takıma takviye yaparak kupa kaldırdık, bu sene de ikinci kupayı kaldırdık. Herkese teşekkürler" dedi.

Diğer taraftan, Adana Demirspor'dan basın toplantısına katılım olmadı.