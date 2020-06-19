Son dakika haberleri: AYDIN Kuşadası'nda 2 hektar makilik alan yandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kuşadası'nda 2 hektar makilik alan yandıAYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası'nda eski çöp döküm alanında metan gazı sıkışması nedeniyle çıkan yangın, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bozuk makilik alana da sıçradı.

19.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:41
Kuşadası'nda 2 hektar makilik alan yandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası'nda eski çöp döküm alanında metan gazı sıkışması nedeniyle çıkan yangın, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bozuk makilik alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2 hektarlık bozuk makilik alan zarar gördü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında, Dilek Yarımadası Milli Park alanına 5 kilometre mesafede bulunan Kuşadası Belediyesi'nin Davutlar Mahallesi'ndeki eski çöp döküm alanında metan gazı sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki Kuşadası Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bozuk makilik alana da sıçradı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Kuşadası Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 söndürme helikopteri ve 1 dozerle 36 orman işçisi sevk edildi. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı balık adam ekipleri de su tankerleri ve dozerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte söndürülürken, 2 hektarlık bozuk makilik alan zarar gördü.
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Son dakika haberleri: AYDIN Kuşadası’nda 2 hektar makilik alan yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Kuşadası, Güncel, Haber

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