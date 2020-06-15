Son dakika haberleri: AYDIN Yangına giden itfaiye eri kalp krizi geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Yangına giden itfaiye eri kalp krizi geçirdiAYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir ev yangınına müdahaleye gelen itfaiye erlerinden Uğur Çetin kalp krizi geçirdi.

15.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:34
Yangına giden itfaiye eri kalp krizi geçirdi
AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir ev yangınına müdahaleye gelen itfaiye erlerinden Uğur Çetin kalp krizi geçirdi. Duran kalbi tekrar çalıştırılan Çetin, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yangın, bugün saat 08.45 sıralarında, Efeler Mahallesi'nde 2288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında başladı. Yangın ihbarının ardından olay yerine giden itfaiye erleri, yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye aracının yanında destek ekip olarak bekleyen itfaiye erlerinden Uğur Çetin, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çetin'in yere yığıldığını gören meslektaşları, ilk müdahaleyi yaparak olay yerinde bulunan 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ve itfaiyecilerin ilk müdahalesi sonrası Çetin'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalbi durduğu belirlenen itfaiye erinin kalp masajıyla tekrar kalbi çalıştırıldı. Çetin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetin, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesine yoğun bakım servisine kaldırıldı.
DUMANDAN ZEHİRLENMEDİ, KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, İtfaiye eri Uğur Çetin'in destek ekibi olarak dışarıda beklediğini o esnada kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Yangına 4 ekip müdahale için gitti. 2 ekip yangına yeterli kalınca diğer iki ekip ise dışarıda destek ekibi olarak bekledi. Uğur Çetin arkadaşımızda arabanın başında beklerken aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Mesai arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı. Dumandan zehirlenme söz konusu değil. Kalp krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Atatürk devlet hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Bilinci şuan için kapalı" diye konuştu
Öte yandan ev yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü, maddi hasar oluştu.
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Son dakika haberleri: AYDIN Yangına giden itfaiye eri kalp krizi geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Uğur Çetin, Kalp Krizi, İtfaiye, Aydın, Güncel, Haber

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