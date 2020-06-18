Son dakika haberleri | Aziz Vlas'ın mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı - SİVAS
Son dakika gelişmesine göre Avrupa'da adına 1200 kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Aziz Vlas'ın Sivas'taki mezarının, inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı.
18.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:45
Aziz Vlas'ın Hristiyanlığın önemi temsilcilerinden biri olduğunu aktaran Ayhan, "Aziz Vlas önemli bir şahsiyet. Bizim burada ve Avrupa'da birçok yerde ismi zikredilen ve Sivas için de inanç turizmi için de önem arz eden bir kişidir. Dolayısıyla onun mezarının etrafını güzelce rehabilite etmek ve çevre düzenlemesi yapmak için bu kazının yapılması gerekmektedir ve kazı da yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Ayhan, kazı çalışmaları sırasında Selçuklu dönemime ait sikkeler ve tandır bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: "Sivas'ın inanç turizminde iyi bir noktada olması gerekiyorsa bu değerleri önemseyip, kabullenip, sahip çıkıp etrafını muhafaza ederek ulusal ve uluslararası turizme açılması gerekiyor. Dolayısıyla buna yanlış mana vermemek, yanlış yorumlanmamak gerektiğinin de özellikle altını çizmemiz gerekmektedir. Bu bizim değerimiz, Sivas'ın geçmişinde var olan, Hristiyan dininde önemli bir şahsiyet. Yüzlerce kiliseye ismi verilen ve Avrupa'da ismi bilinen bir şahsiyet. Bu değerlerimize sahip çıkacağız ve Sivas'ın ulusal ve uluslararası inanç turizminde de yeri olacak."Ayhan, çalışmaya katkı sunan kurumlara teşekkür ederek sürecin güzel yönetildiğini, bu süreçte de kamuoyunun en güzel şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.Aziz Vlas'ın 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı biliniyor
Bazı bilimsel makalelere de konu olan Aziz Vlas'ın 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı biliniyor. Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından Aziz Vlas, sağlığında bir hekim olarak halka yakınlığıyla biliniyor. Vlas'ın öldürülmesi sırasında gerçekleştiği iddia edilen mucizelerin, onu bir aziz haline getirdiği belirtiliyor.Adı Rumca ile Latinceye Blasios, Fransızcaya Blaise, Almancaya Blasien olarak geçen ve azizlik sıfatı Vatikan tarafından 1527 yılında resmen onaylanan Aziz Vlas, Hristiyan mitolojisinde cerrahların, bağcıların, balıkçıların ve mimarların hamisi olarak yer alıyor.
Kaynak: AA