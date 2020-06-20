Son dakika haberleri | Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı - RÖPORTAJ EKİYLE Yeniden

Bir son dakika haberine göre Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı (2)- RÖPORTAJ EKİYLE YenidenBursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava ayağındaki kırık nedeniyle bacağı alçılı halde giren Talha Bayır'ı (14) okula, babası Rahmi Bayır (44) sırtında...

20.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:47
Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı (2)- RÖPORTAJ EKİYLE Yeniden
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava ayağındaki kırık nedeniyle bacağı alçılı halde giren Talha Bayır'ı (14) okula, babası Rahmi Bayır (44) sırtında getirip, götürdü. Oğlunu 800 metre taşıyıp, sınav sonrası da aynı şekilde geri götüren Rahmi Bayır, "Oğlum için her şeyi yaparımö dedi.
Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, LGS sınavına girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından evlerine döndü.
İznik ilçesinde günler önce halı sahada maç yaparken sol ayağı kırılan, bu nedeniyle bacağının bir bölümü alçıya alınan Talha Bayır, sınava girmek için İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu'na babası Rahmi Bayır'ın sırtında geldi. Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü.
'BABAM BENİ GURURLANDIRDI'
Ayağının halı sahada top oynarken kırıldığını belirten Talha Bayır, "Bu nedenle ayağımı alçıya aldılar. Babam, beni LGS sınavına yetiştirmek için sırtına aldı. Babamın böyle bir şey yapması beni çok gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Babama teşekkür ettimö dedi.
'OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'
Baba Rahmi Bayır ise, "LGS, bizim için önemli bir sınavdı. Oğlumu sırtıma alarak, sınava yetiştirdiğim için çok mutluyum. Oğlum için her şeyi yaparımö dedi.
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Son dakika haberleri | Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı - RÖPORTAJ EKİYLE Yeniden

Kaynak: DHA

Etiketler: İznik, Bursa, LGS, Güncel, Haber

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