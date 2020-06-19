Son dakika haberleri... Bağcılar'da eşiyle tartışırken pencereden atladığı iddia edilen kadın yaralandı

Son dakika haberlerine göre Bağcılar'da eşiyle tartıştığı sırada pencereden atladığı ileri sürülen kadın yaralandı.

19.06.2020 06:08 | Son Güncelleme: 19.06.2020 06:15
Bağcılar'da eşiyle tartıştığı sırada pencereden atladığı ileri sürülen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.U. ile eşi V.U. arasında Güneşli Mahallesi 1257. Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Korkan V.U, üç katlı binanın birinci katında bulunan evinin penceresinden atladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binanın bulunduğu sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.
Evinde kendine zarar verdiği belirtilen E.U. da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Son dakika haberleri... Bağcılar’da eşiyle tartışırken pencereden atladığı iddia edilen kadın yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar, Güneşli, Güncel, Haber

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