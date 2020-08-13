Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınındaki söndürme çalışmalarını havadan denetledi.

Edinilen bilgiye göre, Balçova Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Bakan Pakdemirli bölgeyi havadan inceledi

Öte yandan yangının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi. Bakan Pakdemirli söndürme çalışmalarını ve bölgeyi havadan inceledi.

Müdahale anının İHA görüntüleri ortaya çıktı

Yangın söndürme çalışmaları ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son teknoloji İHA'ları (İnsansız Hava Aracı) tarafından da görüntülendi. Görüntülerde yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin yanan ağaçlık bölgeye su ile müdahale ettiği anlar görüldü. - İZMİR