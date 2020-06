Kaynak: DHA

Bakan Yardımcısı Çam: Turizm ve kültürel faaliyetleri kurulun uyarılarını dikkate alarak arttırmayı hedefliyoruzKÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, geçen yıl 51 milyon olan yabancı turist sayısının bu yıl 58 milyon çıkarma hedeflerinin pandemi süreciyle birlikte imkansız hale geldiğini ifade ederek, "Yaz döneminin başlamasıyla seyahat hareketliliğinin yavaş yavaş düzene girmesi ile birlikte bütün coğrafyamızda, ülkemizde turizm ve kültürel faaliyetlerini de Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu uyarılarını dikkate alarak arttırılmasını arzu ediyoruzö dedi.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çam, makam ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye geçen yıl 51 milyon yabancı turist geldiğini ve pandemi öncesinde bu yılki hedeflerinin 58 milyon olduğunu söyledi. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu hedefe bu yıl ulaşamayacaklarını anlatan Çam, "Zor bir dönemi geçirdik, hala devam ediyor. Bütün dünyadaki 7.7 milyar nüfusun zorlandığı bir pandemi sürecini atlatma sürecini başlattığı için Türkiye gayet başarılı bir şekilde yürüttü bu süreci. Ama bir taraftan da ekonominin çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesine devletimiz, hükümetimiz çok özen gösterdi. Bundan sonra yaz döneminin başlamasıyla seyahat hareketliliğinin yavaş yavaş düzene girmesi ile birlikte bütün coğrafyamızda, ülkemizde turizm ve kültürel faaliyetlerini de Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu uyarılarını dikkate alarak arttırılmasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede başta bakanımız olmak üzere, bakan yardımcılarımız başta kendi illerinden sorumlu olan yerlere ziyaretlere giderek illerimizin kapasitelerini ve imkanlarını daha da geliştirilmesi ve ihtiyaçların karşılanması noktasında bir çaba içindeyizö dedi.Türkiye'nin dünyada turizm potansiyeli olan 6'ncı ülke olduğunu anlatan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:"Sadece deniz, kum, güneş üçleminden oluşan bir turizm potansiyeli taşımadığımızı, çok derin arkeolojik kazılarıyla, tarihi geçmişiyle, medeniyet birikimiyle dolu dolu bir devlet olduğumuzu, her köşesinde apayrı bir tarihin olduğunu ve birikimin olduğunu, yerel zenginlikleriyle, kültürel varlıklarıyla her köşesine ulaşılması, her bir zenginliğin fark edilmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Bunun için Türkiye'de Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Pek çok gelişmiş turizmi ileriye taşımış benzer ülkelerdeki gibi bizde büyük atılımlara girdik. Dünyanın en önemli televizyonlarında, gazetelerinde ülkemizin önemli eserlerini anlatmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 51 milyon yabancı turist ülkeye gelmişti. Bu yıl 58 milyon bekliyorduk ancak yaşanan bu son gelişmelerle seyahat imkanlarının kısıtlanmasıyla tabii ki bu hedefleri yakalama imkanımız gözükmüyor ama yine de en iyi şekilde yılımızı kapatmamız gerekiyor. Dolaylı olarak turizmin 50 değişik sektöre katma değerinin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Gastronomi, restoran, alışveriş ve birçok alanlarda gelen ziyaretçilerin hem tatmin olması hem memnun olması dua ederek paralarını bırakması noktasında önemli çabalar gerekiyor. Diğer taraftan tarihi eserlerimizin restorasyonu, arkeolojik kazılarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde bütün ülkede devam ediyor. İnşallah Bilecik bütün bu çalışmaların içinde önemli merkezlerimizden birisi olacak. İlham alarak, maneviyatımızı büyüterek, genişleterek bu ziyaretimizi inşallah tamamlayıp Ankara'ya döneceğizö