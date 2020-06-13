Son dakika haberleri: Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda sessizlik hakim

Gelen son dakika haberlerine göre Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

13.06.2020 19:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:11
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.
Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kalede Mert Günok'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Caiçara, Skrtel, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahasının ortasında Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye görev veren Buruk, önlerinde ise Visca, Aleksic ve Demba Ba'ya, en uçta da Crivelli'ye forma verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan basın mensuplarına hediye
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçında görevli basın mensuplarına hediye gönderdi. Kasapoğlu'nun gönderdiği hediye, maç öncesinde basın mensuplarına verildi.
Basın mensuplarının çalışmaları sırasında kullandıkları malzemelerden oluşan hediyenin yanında yer alan ve Bakan Kasapoğlu'nun yazdığı, "Spor basınımızın kıymetli temsilcisi" başlığıyla başlayan mesajda ise şu ifadeler yer aldı:
"Bütün insanlığın en büyük sınavını verdiği zor günlerden geçerek yeniden normalleşmenin ilk adımlarını atmaya başladık. Her koşulda özveriyle ifa ettiğiniz görevinizi pandemi sürecinde de başarıyla sürdürdünüz. Bunun için sizlere minnettarız. Bu yeni dönemde de varlığınızla, emeğinizle Türk sporuna kıymetli katkılar vereceğinize yürekten inanıyorum. Zorlukları birlikte aştığımız gibi çok daha güzel günlere güç birliği ve gönül birliğiyle ulaşacağız. Çünkü 83 milyon aynı takımdayız. Sevgi ve muhabbetle..."
Irkçılığa tepki
Medipol Başakşehirli futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini unutmadı.
Ev sahibi ekip, ısınma hareketleri için sahaya üzerinde "#BlackLivesMatter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) ve #IrkçılığaHayır" yazılı siyah tişörtlerle çıktılar.
Sağlık çalışanları unutulmadı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sağlık çalışanlarına da kale arkasında yer alan pankartla teşekkür etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kale arkası tribünlere üzerinde, "Sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm kahraman sağlıkçılarımıza minnettarız." pankartları yer aldı.
Tribünlerin bir bölümü de sağlık çalışanlarının maketleriyle süslendi.
Kale arkası tribünde de komedyen Tahsin Hasoğlu'nun tek başına oturduğu bir maket de yer aldı.
Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da boş tribünlere konuldu.
Basın tribününde sosyal mesafeye dikkat edildi
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında basın tribünündeki sosyal mesafe kuralı dikkati çekti.
Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerini aldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haberleri: Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Güncel, Haber

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