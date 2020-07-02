Son dakika haberleri... BATMAN Gercüş'te yıldırım yangına neden oldu; 2 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika güncel haberi... Gercüş'te yıldırım yangına neden oldu; 2 hektarlık alan zarar gördüBATMAN'ın Gercüş ilçesinde yıldırım düşmesi sonuncu çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

02.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:15
Gercüş'te yıldırım yangına neden oldu; 2 hektarlık alan zarar gördü
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yıldırım düşmesi sonuncu çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Gercüş ilçesine dün etkili olan sağanak sırasında Arıca Köyü kırsalına yıldırım düştü ve yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki güvenlik güçleri, yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında mera olarak kullanılan alanın da yer aldığı 2 hektarlık zarar gördü.
Köy sakinlerinden Ferhan Yılmaz, İtfaiye gelene kadar köylülerimizle birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Yangını kontrol altına almasaydık, ormanlık alan ve ekinlerimiz de büyük zarar görecekti dedi. Son dakika haberleri... BATMAN Gercüş’te yıldırım yangına neden oldu; 2 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Gercüş, Güncel, Haber
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