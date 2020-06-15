Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

Beşiktaş İskelesi'nde yolcuların vapurdan inerken ve binerken sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Vatandaşların yapılan uyarılara rağmen hala dikkatli davranmamaları ise pes dedirtti.

15.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:09

Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde koronavirüs unutuldu. İki kıta arasında geçiş yapan vatandaşların iskelede oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında normalleşme adımları atılırken, bazı vatandaşların ise virüse aldırış etmedikleri görüldü. Akşam saatlerinde hem Avrupa'dan Asya'ya hem de Asya'dan Avrupa'ya geçmek isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Yolcuların vapurdan inerken ve binerken sosyal mesafeye dikkat etmediği anlar kameralara yansıdı.

Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

TÜM UYARILARA RAĞMEN DİKKATLİ DAVRANMADILAR

Feribotlarda oluşan kalabalık havadan da görüntülendi. Vatandaşların her türlü uyarıya rağmen dikkatli davranmaması ise pes dedirtti.

Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi’nde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, Avrupa, Asya, Güncel, Haber

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