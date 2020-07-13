Bingöl'de, 15 günde 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda 15 günde 7 milyon 147 bin kök Hint keneviri ve 105 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında Genç ilçesinde 15 günde 34 noktada operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 milyon 147 bin kök Hint keneviri,105 kilo esrar, 1 Kalaşnikof tüfeği, 1 tabanca, 2 su motoru ve 29 bin metre hortum ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 11 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.