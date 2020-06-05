Son dakika haberleri... Bodrum Çatal Ada atıklardan arındırıldı

Son dakika gelişmesine göre Bodrum Çatal Ada atıklardan arındırıldıBODRUM'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için Çatal Ada'da ve deniz dibinde temizlik yapıldı.

05.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:28
Bodrum Çatal Ada atıklardan arındırıldı
BODRUM'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için Çatal Ada'da ve deniz dibinde temizlik yapıldı.
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bir süredir devam eden çevre temizliğine yönelik farkındalık oluşturmak için başlatılan 'Temizlik Seferberliği', Turgutreis önlerindeki Çatal Ada'da sürdü. Belediye dalış ekibinin deniz dibinden temizlik işleri personelleriyle, gönüllülerin ise karadan yürüttüğü çalışma 2 saatte tamamlandı. Etkinlik sonunda, torbalar dolusu atık malzeme toplandı. Bazı çevre gönüllüleri, Yaklaşık 1 yıl önce Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın katıldığı etkinlikte verdiği 'çöpünüzü yanınızda götürün, burada bırakmayın' mesajının etkili olduğunu ve geçen seneye göre çok daha az atık çıktığını ifade etti. Toplanan atıklar, tekneyle adadan alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü. Deniz dibinden ve karadan 100 kilo plastik, 35 kilo lastik ve 25 kilo diğer madde olmak üzere 160 kilo atık malzeme toplandı. 'Temizlik Seferberliği' kapsamındaki çalışmalar Küçük Ada, Badem Adası ve Cennet Koy'da devam edecek.
Öte yandan Başkan Aras, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yaşam kaynağımız olan çevreye karşı sorumluluğumuz çok büyük. Attığımız her adımda, bu bilinçle hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bodrum'da kaçak ve imara aykırı yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Kıyılarımıza yapılan yanlış uygulamalara göz açtırmayacağız, denizimizi, ormanımızı, toprağımızı korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. Son dakika haberleri... Bodrum Çatal Ada atıklardan arındırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Çevre Günü, Turgutreis, Bodrum, Güncel, Haber

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