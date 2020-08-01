Son dakika haberleri | Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre Sinop'ta denize giren biri çocuk 6 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

01.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:15

Sinop'ta denize giren biri çocuk 6 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren biri çocuk 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı.

Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma vakalarının artması üzerine, deniz polisi bölgede denize girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Son dakika haberleri | Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Akliman, Sinop, Güncel, Haber
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