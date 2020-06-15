"Bana abi diyeceksin" tartışması uzayınca iki arkadaştan biri toprağa, diğeri hapse gitti

İki arkadaş arasından çıkan "Bana abi diyeceksin" tartışması uzayınca kan döküldü. Karnına saçmaların isabet ettiği talihsiz genç, olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşını vuran zanlı ise kısa sürede yakalandı.

15.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:09

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan 'bana abi diyeceksin' kavgasında tüfekle vurulan Burak Telkeş hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlıyı jandarma ekipleri kısa sürede yakaladı.

Olay, dün gece saatlerinde Mudurnu-Abant yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gündüz saatlerinde Mudurnu ilçesinde bağlı Delice yaylasında karşılaşan Burak Telkeş (28) ve Harun S. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden iki genci yayladaki diğer vatandaşlar ayırdı.

'Bana abi diyeceksin' tartışması uzayınca iki arkadaştan biri toprağa, diğeri hapse gitti

TEKRAR GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

Yayladan ayrıldıktan sonra alkol alan Harun S, gece saatlerinde Burak Telkeş'i arayarak Mudurnu-Abant yolu üzerine gelmesini söyledi. Olay yerinde buluşan ikili arasında yeniden tartışma başladı. Harun S, kavga ettiği Telkeş'e "Bana abi diyeceksin" diyerek tüfekle havaya ateş etti. Telkeş'in "Ben sana abi demem" şeklinde cevap vermesi üzerine Harun S, tüfekle arkadaşının karnına ateş etti. Telkeş'in kanlar içinde yerde kaldığın gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Burak Telkeş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Telkeş'in cenazesi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Arkadaşını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Harun S, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Harun S., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa, Haber

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