Son dakika haberleri! Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Son dakika güncel haberi... Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Son dakika haberleri! Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor
15.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:32
Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Bolu, Güncel, Haber

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