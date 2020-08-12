Son dakika haberleri: Burdur’da kaza: 1 yaralı

Burdur'da kaza: 1 yaralı

BURDUR'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Manastır kavşağında meydana gelen kazada Antalya'dan gelen Mehmet Ertaş'ın kullandığı 32 PE 138 plakalı kamyon Ahmet Erdem'in (48) kullandığı 09 AAZ 296 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Erdem, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek çıkarıldı.

Ağır yaralı Ahmet Erdem ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada yara almayan kamyon sürücüsü Mehmet Ertaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kamyonun 32 metre fren izi olduğunu tespit etti.