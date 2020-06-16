Son dakika haberleri! Bursa'da maske takmayanlara ceza yağdı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da Valiliğin aldığı karar gereği ana caddelerde maske takma mecburiyetine uymayanlara polis ekiplerince ceza yağdı.

Son dakika haberleri! Bursa'da maske takmayanlara ceza yağdı
16.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:41
Bursa'da Valiliğin aldığı karar gereği ana caddelerde maske takma mecburiyetine uymayanlara polis ekiplerince ceza yağdı. Vaka sayısındaki artışla birlikte denetimlerini sıklaştıran polis maske takmayanlara 392 lira idari para cezası uyguladı.

1 Haziranda başlayan normalleşme süreciyle birlikte kurallara uyulmayınca Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı. Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde de dün başlayan maske denetimi bugün de devam etti. Maske takmayanlara yine ceza kesildi. Denetim sırasında ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

Farklı noktalarda duran polis ekipleri araçlardan sık sık anons ederek vatandaşların maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Denetimler sırasında da yine ilginç görüntüler yaşandı. Kimi vatandaş polis görünce maskesini taktı, kimisi ceketini maske yaptı kimi ise taktığı başörtüsünü maskeye çevirdi.

Ekipler; maske takmayanlara valilik emrine uymadıkları gerekçesiyle 392 lira idari para cezası kesti. - BURSA

Kaynak: İHA

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