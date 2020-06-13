Son dakika haberleri... Bursa İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı

Son dakika güncel haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımıİÇİŞLERİ Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tıkanan rögarı açmak için çalışma yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

13.06.2020 05:05 | Son Güncelleme: 13.06.2020 05:12
İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı
İÇİŞLERİ Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tıkanan rögarı açmak için çalışma yapan polis ekiplerine teşekkür etti.
Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağmur ve dolu sonrası şehir merkezinde birçok noktada polis ekipleri kontrollerini artırdı. Yeniköy kavşağında bir rögarın tıkanması nedeniyle caddede su birikince polis ekipleri devreye girdi. Polis ekipleri tıkanan rögarı sopa ile temizlemeye başladı. Polislerin bu çalışması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bakanlığın paylaşımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da paylaştı.
İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından bu videoyu paylaşarak Türk polisi ve Orhangazi emniyetine teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi
Türk Polisi, güvendir, umuttur... Bursa Orhangazi ilçesinde, yoğun yağmur yağışının su kanallarını tıkamaması için Polislerimiz seferber oldu. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Son dakika haberleri... Bursa İçişleri Bakanlığı’ndan Bursa polisine ’teşekkür’ paylaşımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, Bursa, Güncel, Haber

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