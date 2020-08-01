Son dakika haberleri: BURSA Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu

Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu

Bursa'da 5 çocuğun kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurban Bayramı nedeniyle trafik ekiplerinin, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunmasına karşın bazı vatandaşlar tedbirsiz davranıyor. Bursa merkezden, Kestel ilçesine doğru Ankara yolu üzerinde ilerleyen 16 LUN 34 plakalı kamyonun kasasında yasak olmasına rağmen 5 çocuk seyahat etti. Güvenlik önlemi olmayan çocukların, kamyonun kasasında rahatça dolaşıp, ellerini bırakıp dengede kalmaya çalıştıkları görüldü. Ayrıca kamyondan, küçük taşların da dökülmesi dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.