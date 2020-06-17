Son dakika haberleri: BURSA 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi, kimliğini polise bırakıp gitti

Son dakika haberine göre 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi, kimliğini polise bırakıp gittiBursa'nın İnegöl ilçesinde maske kullanmayanlara ceza yazıldı.

17.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:03
'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi, kimliğini polise bırakıp gitti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske kullanmayanlara ceza yazıldı. Yasaktan haberinin olmadığını öne süren Numan D., cezai işlem uygulanırken, kimliğini polise bırakıp uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda İnegöl ilçesinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulama sırasında maske takmayan kişilere ceza yazıldı. Atatürk Bulvarı'nda ekipler, maske kullanmayan Numan D.'yi durdurdu. Maske takmayan Numan D.'ye de ceza yazıldı. "Maske takma zorunluluğundan haberim yok" diyen Numan D., kendisine ceza yazan polise kimliğini bırakıp, uzaklaştı. O anlar ise kameraya yansıdı. Son dakika haberleri: BURSA ’Maske zorunluluğundan haberim yok’ dedi, kimliğini polise bırakıp gitti

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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