Son dakika haberleri | Çanakkale Otomobil, traktörün arkasına bağlı biçerdövere çarptı 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Otomobil, traktörün arkasına bağlı biçerdövere çarptı 1 ölü, 1 yaralıÇANAKKALE'de, traktörün arkasına bağlı biçerdöver tablasına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Gürsel Akgün (59) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

20.06.2020 01:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:11
Otomobil, traktörün arkasına bağlı biçerdövere çarptı 1 ölü, 1 yaralı
ÇANAKKALE'de, traktörün arkasına bağlı biçerdöver tablasına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Gürsel Akgün (59) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Bayramiç- Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Gürsel Akgün yönetimindeki 17 GA 887 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolü yitirmesi sonucu aynı yönde giden Ali Küçükçakıroğlu'nun kullandığı 17 TJ 103 plakalı traktörün arkasına bağlı biçerdöver tablasına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Gürsel Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı otomobilden güçlükle çıkardığı yolcu Mehmet Uzunoğlu (71) ise ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Uzunoğlu, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Gürsel Akgün'ün cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son dakika haberleri | Çanakkale Otomobil, traktörün arkasına bağlı biçerdövere çarptı 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Haber

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