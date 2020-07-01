Son dakika haberleri: Cankurtaran timi göreve başladı

Son dakika habere göre DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz'in önemli tatil bölgelerinden olan Akçakoca'da eğitimlerini tamamlayan cankurtaranlar boğulmaların önüne geçmek için göreve başladı.

Son dakika haberleri: Cankurtaran timi göreve başladı
01.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:07
DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz'in önemli tatil bölgelerinden olan Akçakoca'da eğitimlerini tamamlayan cankurtaranlar boğulmaların önüne geçmek için göreve başladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 10 cankurtaran yaz tatilinde boğulmaların önüne geçmek için göreve başladı. Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenle denize girmesi için tüm hazırlıklarını yaptı. Alınan eğitimlerin ardından cankurtaranlar sahaya indi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı kumsallarda nöbet tutan cankurtaran timleri zaman zaman vatandaşları sözlü olarak uyarıyor.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 10 cankurtaran, 5 adet jet ski ve 1 adet bot ile sahillerde boğulma vakalarına karşı göreve başladı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, vatandaşların daha güvenli denize girmesi ve tatil yapması için cankurtaran timinin göreve başladığını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Batı Karadeniz, Akçakoca, İtfaiye, Düzce, Güncel, Haber
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