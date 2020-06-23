Son dakika haberleri | ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUMUN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika güncel haberi... Çatalca ve Büyükçekmece'de meydana gelen hortum binalara ve ağaçlara zarar verdi.

23.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:49
Çatalca ve Büyükçekmece'de meydana gelen hortum binalara ve ağaçlara zarar verdi. Hasar gören binalar havadan görüntülendi.
Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu. Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı. Çatalca ve Büyükçekmece'de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü. Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi. Son dakika haberleri | ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE’DE HORTUMUN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükçekmece, İstanbul, Çatalca, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Yemeksepeti CEO’sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL’ler 5 bin TL’ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Haber
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Belçika’da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı Haber
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri | ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUMUN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:56: (Havadan Görüntülerle)BASIN EKSPRES'TE GÖZ GÖRE GÖRE SUYA GİRİP MAHSUR KALDI - Haber 19:56: Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi - Haber 19:56: Tekirdağ Saray'da 1 mahalle, karantinaya alındı (2) - Haber 19:55: Son dakika haberi... İzmir'de mahalle sakinlerinden baz istasyonu tepkisi - Haber 19:55: ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye tasarı sundu - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:25: Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz - Haber 16:19: Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü - Ekonomi 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti - Ekonomi