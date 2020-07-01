Son dakika haberleri: Çaycuma İlçe Milli Eğitimden kurumlara hayırlı olsun ziyareti
Son dakika haberi: Çaycuma' da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Özel Idare Genel Sekreterine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:12
Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri Nusret Parlak, Bayram Güneş, Cengiz Yılmaz ve Muharrem Yol ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun' u makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Çaycuma' daki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz' ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak kendisine başarılar dilediler. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler: Nusret Gökçe, Ali Tosun, Çaycuma, Güncel, Haber