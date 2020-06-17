Son dakika haberleri: Çayırova'da karantinaya alınan sokakta ekmek dağıtıldı

Gelen son dakika haberine göre Çayırova'da karantinaya alınan sokakta ekmek dağıtıldıKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak karantinaya alındı.

17.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:28
Çayırova'da karantinaya alınan sokakta ekmek dağıtıldı
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak karantinaya alındı. Çayırova Belediyesi karantinaya alınan sokakta vatandaşlara maske ve ekmek dağıttı.
Çayırova İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, Çayırova Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle dün karantinaya alındı. 21 Haziran saat 24.00'a kadar karantinaya alınan sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Çayırova Belediyesi ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek, karantinaya alınan sokakta vatandaşlara ekmek ve maske dağıttı. Sokağı yıkayan ve dezenfekte eden belediye ekipleri, karantina sürecinde vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.
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Son dakika haberleri: Çayırova’da karantinaya alınan sokakta ekmek dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çayırova, Güncel, Haber

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