Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi selinde bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten vatandaşları...

15.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:21

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi selinde bulunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AFAD İl Merkezi'ni ziyaret etmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşları selamladı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı

Kaynak: AA

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