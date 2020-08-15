Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı
Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi selinde bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten vatandaşları...
15.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:21
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi selinde bulunması
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AFAD İl Merkezi'ni ziyaret etmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Haber