Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı Fernando Muslera'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

15.06.2020 01:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:04

İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldız kalecisi David de Gea, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sakatlanan ve sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor.

Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

YILDIZ KALECİ DE DESTEK VERDİ

Son olarak Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea, Muslera'ya destek verdi. 29 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muslera'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Manchester United’ın kalecisi David de Gea’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Manchester United, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Haber
Yorumlar (1)
SOYLU35: DAYIM ÖLSE BU KADAR ÜZÜLMEZDİM. GEÇMİŞ OLSUN FERNANDOAŞK
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